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"Мама любит скорость": Известно, чем владеет Дубинский

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Нардеп IХ созыва подал декларацию о доходах за 2019 год.
"Мама любит скорость": Известно, чем владеет Дубинский
"Мама любит скорость": Известно, чем владеет Дубинский
Wikipedia

Политик, журналист и блогер Александр Дубинский опубликовал декларацию о доходах за 2019 год. Нардеп от партии “Слуга народа“ зафиксировал в личном владении приличный парк авто. Информация об этом представлена на сайте НАЗК. 

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В 2019 году политик задекларировал пять авто.

Автопарк Александра Дубинского:

  • Toyota Land Cruser 200 2013 года –1 млн 24 тыс грн.

Toyota Land Cruser (иллюстративное фото)
Toyota Land Cruser (иллюстративное фото)
Wikipedia

  • Mersedes Benz G 55  2009 года – 923 тыс грн.

Mersedes Benz G 55 (иллюстративное фото)
Mersedes Benz G 55 (иллюстративное фото)
Wikipedia

  • Mersedes Benz E 55 2003 года – 331 тыс грн.

Mersedes Benz E 55 (иллюстративное фото)
Mersedes Benz E 55 (иллюстративное фото)
Wikipedia

  • PorscheCarrera 2006 – 632 тыс грн.

PorscheCarrera (иллюстративное фото)
PorscheCarrera (иллюстративное фото)
Wikipedia

  • Mersedes Benz  SL 500 2001  - 232 тыс грн.

Mersedes Benz SL 500 (иллюстративное фото)
Mersedes Benz SL 500 (иллюстративное фото)
Wikipedia

Ранее сообщалось, что во владении семьи находится порядка 17 элитных машин, а также 24 квартиры в Киеве. Политик сообщал, что часть своих машин он планировал продать, а деньги направить на благотворительность. 

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На данный момент указана одна квартира в личной собственности депутата. Ее площадь составляет 150 м. кв, а стоимость 3 млн 500 тыс грн. Для коллекции авто есть и гараж площадью 77 м.кв за пол миллиона гривен.

Среди прочих ценностей задекларирована коллекция дорогих часов, стоимость которых не указана.

Доходов в 2019 году в декларации указано на сумму около 8 млн 600 тыс грн. Среди которых три графы с подарками  в не денежной форме от мамы Аллы Березовской на 2 млн 700 тыс грн.

Также указаны крупные активы на счету в банке “Универсал“ в размере 2 млн 686 тыс грн и 400 тыс долларов наличными.

Расходов депутат указал на сумму около 2 млн грн.

 

Ранее мы сообщали, что отобразил в декларации за 2019 год Денис Шмыгаль. 

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Теги: декларация, нардеп, депутат
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