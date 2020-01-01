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"Заработал непосильным трудом": Какой автопарк декларировал Шмыгаль в 2019 году

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На сайте агентства по предупреждению коррупции появилась декларация Дениса Шмыгаля.
"Заработал непосильным трудом": Какой автопарк декларировал Шмыгаль в 2019 году (иллюстративное фото)
"Заработал непосильным трудом": Какой автопарк декларировал Шмыгаль в 2019 году (иллюстративное фото)
Wikipedia

На сайте НАЗК стала доступна информация о доходах за 2019 год нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. 

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Премьер-министр указал скромный гараж площадью 15,9 м.кв по цене 85 тыс грн и не очень скромное авто Land Rover Discovery sport 2016 года, стоимостью 831 тыс грн. Любопытно, что автомобиль не принадлежит премьеру, он зарегистрирован на супругу. 

Дом и земельный участок общей стоимостью более 6,5 миллионов гривен также принадлежат супруге Екатерине Шмыгаль. 

Доходы в прошлом году были получены из трех источников:  

  • 2 млн 233 тыс грн – доход, полученный за работу в должности директора ДТЭК Бурштынская ТЭС
  • 925 тыс грн – доход, полученный за работу в должности и. о. заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО «ДТЭК Западэнерго».
  • 229 тыс грн – доход, полученный за работу в должности председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации (занимал должность с 1 августа 2019 года до 5 февраля 2020 года).

Суммарно доход Дениса Шмыгаля в 2019 году составил 3 млн 389 тыс грн.

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Помимо доходов, премьер задекларировал несколько счетов, где хранятся средства в национальной и иностранной валюте.

Так, в Приватбанке премьер хранит 80 тыс грн, в банке ПУМБ еще 5 тыс грн. А вот валюта, указанная в декларации в размере 155 тыс долларов, не хранится в банке.

Расходы за прошлый год в декларации Дениса Шмыгаля не указаны.

Ранее мы сообщали, что Вакарчук подал декларацию за 2019 год. 

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Теги: Премьер - министр, Шмыгаль, доход, декларация
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