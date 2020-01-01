За 17 часов работы камеры зафиксировали 35 762 нарушения.

В понедельник вечером, 1 июня, в МВД поделились итогами работы камер видеофиксации за первые 17 часов работы. Всего нарушений ПДД зафиксировали 35 762, из которых обработано 5 620. Об этом сообщается на портале МВД.

В МВД подвели первые итоги работы камер видеофиксации ПДД mvs.gov.ua

Лидеры гонок“: Mercedes двигался городом со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд на скорости 200 км/ч, водитель получит три штрафа. Dura lex sed lex!“ – сообщил министр МВД Арсен Аваков.

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала видеофиксация нарушений правил дорожного движения.