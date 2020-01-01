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В МВД подвели первые итоги работы камер видеофиксации ПДД

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За 17 часов работы камеры зафиксировали 35 762 нарушения.
В МВД подвели первые итоги работы камер видеофиксации ПДД
В МВД подвели первые итоги работы камер видеофиксации ПДД
depositphotos

В понедельник вечером, 1 июня, в МВД поделились итогами работы камер видеофиксации за первые 17 часов работы. Всего нарушений ПДД зафиксировали 35 762, из которых обработано 5 620.  Об этом сообщается на портале МВД.

В МВД подвели первые итоги работы камер видеофиксации ПДД
В МВД подвели первые итоги работы камер видеофиксации ПДД
mvs.gov.ua

Лидеры гонок“: Mercedes двигался городом со скоростью 208 км/ч и BMW проехал 3 камеры подряд на скорости 200 км/ч, водитель получит три штрафа. Dura lex sed lex!“ – сообщил министр МВД Арсен Аваков. 

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала видеофиксация нарушений правил дорожного движения. 

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Теги: ПДД, видеофиксация, Киев
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