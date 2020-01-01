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Автошколы в Украине возобновили работу

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Сотрудники учебных заведений должны иметь соответствующую защитную экипировку.
Автошколы в Украине возобновили работу (иллюстративное фото)
Автошколы в Украине возобновили работу (иллюстративное фото)
depositphotos

В понедельник, 1 июня, в Украине вступил в действие очередной этап послаблений карантина. Разрешены сборы группами по 10 человек, в том числе и работа в школах по обучению вождению. Часть регионов уже ввела послабления. Об этом сообщается на сайте МОЗ. 

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В середине марта учебный процесс во всех школах перешел на удаленный режим по причине распространения коронавирусной инфекции. Автошколы не стали исключением. В сервисных центрах МВД также был прекращен прием экзаменов по практической части. С 12 мая практическая сдача экзаменов возобновилась.

Автошколы в Украине возобновили работу
Автошколы в Украине возобновили работу
moz.gov.ua

Сотрудники автошкол должны носить маски (или респираторы) в обязательном порядке.

При входе в учреждение и классы должны быть оборудованы зоны для дезинфекции рук с антисептиками.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине никто не соблюдает карантин. Маршрутки в пригороде курсируют переполненные. 

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Теги: МОЗ, автошкола, уроки, Ослабление карантина
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