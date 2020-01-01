"Мерс и ВАЗик": Что задекларировал оппозиционер Бойко

Акции, квартира в РФ и ВАЗик: что задекларировал сопредседатель ОПЗЖ Бойко.

1 июня 2020 года истек срок подачи электронных деклараций о доходах за 2019 год. Среди прочих народных избранников и политиков декларацию подал сопредседатель “Оппозиционной платформы – За жизнь“ Юрий Бойко.

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Так, сам народный депутат указал в своей декларации депутатскую зарплату в 450,1 тыс грн и положенные ему выплаты на осуществление депутатской деятельности в размере 422,6 тыс грн. Кроме того, из доходов Бойко указал подарок в денежной форме в размере 2,5 млн грн, пенсию в 180 тыс грн и проценты на банковский вклад – 16,3 тыс грн.

На счетах у нардепа находится 12,7 тыс. долларов США и 196,7 тыс грн, наличными Юрий Бойко держит 3,8 тыс долларов США, 3,5 тыс. евро и 40 тысяч гривен - говорится в сообщении

В совместной собственности у семьи Бойко наличествует жилой дом (30 кв. м), две квартиры (37 и 80,7 кв. м.), офис (25,7 кв. м.) и земельные участки (1,9 тыс. и 600 кв. м.).

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Жена и дети Юрия Бойко владеют квартирой в Украине (257 кв.м.), квартирой в России (220,3 кв. м.), жилым домом в Киевской области (444,8 кв. м.). Также в их собственности находятся гараж машино-место (19,2 и 15,4 кв. м.)

Суммарно семья Бойко имеет девять земельных участков в Киевской области (два из них сданы в аренду). К этому прилагается комплекс из дома, сада и хозяйственных построек общей площадью в 652,1 кв. м.

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Юрий Бойко владеет двумя автомобилями – это MERCEDES-BENZ GL500 2006 года выпуска и, что интересно, автомобиль ВАЗ-2101 1978 года выпуска. У его жены Веры имеются три картины, три комплекта украшений и кулон.

Из ценных бумаг у нардепа и его семьи в наличии акции ПАО «Укрнафта» (Юрий Бойко) и ПАО «Луганский электроаппаратный завод» (Вера Бойко), кроме того, супруги владеют корпоративными правами на ООО «Столичная недвижимость».

Кстати, жена народного депутата указала за 2019 год 3,6 млн грн зарплаты, 141,4 тыс. грн пенсии, 1,5 млн грн процентов по банковским вкладам и 4 млн грн дивидендов. Суммарно на счетах у семьи Бойко находится 6,5 млн долларов США, 81,5 тыс. евро, 3.3 млн российских рублей и 825,8 тыс. грн.

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