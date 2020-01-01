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"Все серьезно": Григорий Суркис задекларировал парк авто и 9 квартир

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Бывший вице-президент УЕФА, а ныне нардеп от оппозиции представил декларацию за 2019 год.
"Все серьезно": Григорий Суркис задекларировал парк авто и 9 квартир
"Все серьезно": Григорий Суркис задекларировал парк авто и 9 квартир
Wikipedia

Народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – за жизнь“и почетный член УЕФА  представил свою декларацию за 2019 год. Информация доступна на сайте НАПК. 

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В распоряжении Григория Суркиса и его гражданской супруги Екатерины Кулешовой 9 квартир, внушительная коллекция антиквариата, коллекция часов и драгоценностей. Отдельного внимания заслуживает парк автомобилей в количестве 10 единиц.

Автопарк Григория Суркиса, задекларированный в 2019 году: 

  • Land Rover Range Rover 2013 - 3 штуки, средняя стоимость от 50 тыс долларов.

Land Rover Range Rover (иллюстративное фото)
Land Rover Range Rover (иллюстративное фото)
Wikipedia

  • Rolls-Royce Phantom 2013 года – 4 млн 397 тыс грн.

Rolls-Royce Phantom (иллюстративное фото)
Rolls-Royce Phantom (иллюстративное фото)
Wikipedia

  • Mercedes-Benz ML500 2014 года – 420 тыс грн.

Mercedes-Benz ML500 (иллюстративное фото)
Mercedes-Benz ML500 (иллюстративное фото)
depositphotos

  • Mercedes-Benz  Maybach S650 2018 – 18 млн 143 тыс грн.

Mercedes-Benz Maybach S650 (иллюстративное фото)
Mercedes-Benz Maybach S650 (иллюстративное фото)
depositphotos

  • TOYOTA Land Cruiser 200 2015 - 2 шт по 558 тыс грн каждая. 

TOYOTA Land Cruiser 200 (иллюстративное фото)
TOYOTA Land Cruiser 200 (иллюстративное фото)
depositphotos

  • Rolls-Royce Cabr 2009 – приблизительная стоимость от 200 тыс долл.

Rolls-Royce Cabr (иллюстративное фото)
Rolls-Royce Cabr (иллюстративное фото)
Wikipedia

  • Mersedes-Benz VP 2016 – 2 млн 896 тыс грн.

Mersedes-Benz VP (иллюстративное фото)
Mersedes-Benz VP (иллюстративное фото)
Wikipedia

Ранее мы сообщали, что декларацию за 2019 год представил нардеп и ресторатор Николай Тищенко. 

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Теги: Суркис, Григорий, декларация
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