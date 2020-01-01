Бывший вице-президент УЕФА, а ныне нардеп от оппозиции представил декларацию за 2019 год.

"Все серьезно": Григорий Суркис задекларировал парк авто и 9 квартир Wikipedia

Народный депутат от партии “Оппозиционная платформа – за жизнь“и почетный член УЕФА представил свою декларацию за 2019 год. Информация доступна на сайте НАПК.

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В распоряжении Григория Суркиса и его гражданской супруги Екатерины Кулешовой 9 квартир, внушительная коллекция антиквариата, коллекция часов и драгоценностей. Отдельного внимания заслуживает парк автомобилей в количестве 10 единиц.

Автопарк Григория Суркиса, задекларированный в 2019 году:

Land Rover Range Rover 2013 - 3 штуки, средняя стоимость от 50 тыс долларов.

Land Rover Range Rover (иллюстративное фото) Wikipedia

Rolls-Royce Phantom 2013 года – 4 млн 397 тыс грн.

Rolls-Royce Phantom (иллюстративное фото) Wikipedia

Mercedes-Benz ML500 2014 года – 420 тыс грн.

Mercedes-Benz ML500 (иллюстративное фото) depositphotos

Mercedes-Benz Maybach S650 2018 – 18 млн 143 тыс грн.

Mercedes-Benz Maybach S650 (иллюстративное фото) depositphotos

TOYOTA Land Cruiser 200 2015 - 2 шт по 558 тыс грн каждая.

TOYOTA Land Cruiser 200 (иллюстративное фото) depositphotos

Rolls-Royce Cabr 2009 – приблизительная стоимость от 200 тыс долл.

Rolls-Royce Cabr (иллюстративное фото) Wikipedia

Mersedes-Benz VP 2016 – 2 млн 896 тыс грн.

Mersedes-Benz VP (иллюстративное фото) Wikipedia

Ранее мы сообщали, что декларацию за 2019 год представил нардеп и ресторатор Николай Тищенко.