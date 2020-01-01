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Рассекречен облик нового автомобиля для Бэтмена

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Последняя версия машины супергероя выглядит более преземленной, чем ее предшественники.
Рассекречен облик нового автомобиля для Бэтмена
Рассекречен облик нового автомобиля для Бэтмена
Скриншот

На днях в сети появились снимки Бетмобиля. По сообщению авторов, изображения взяты с сайта разработчика концептуальной модели Джеффа Фроста. Информация доступна в Twitter.

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Продолжение франшизы о Бетмене ожидается осенью 2020 года. По фото нового транспортного средства человека-летучей мыши можно отметить, что авто имеет сходство с маслкарами 60-х годов прошлого века.

Рассекречен облик нового автомобиля для Бэтмена
Рассекречен облик нового автомобиля для Бэтмена
Скриншот

Бэтмобиль имеет черты, присущие классическим купе Dodge Charger, Chevrolet Camaro и первых Ford Mustang. Расположение двигателя в авто необычное – в районе задней оси.  

Одиннадцатый фильм о Бэтмене снят Меттом Ривзом, в главной роли Роберт Паттинсон. Противостоять герою будет плеяда именитых злодеев.

Ранее мы сообщали, что под Киевом был замечен новый Бэтмобиль. 

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Теги: Бэтмен, бэтмобиль, новинка, фильм
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