Последняя версия машины супергероя выглядит более преземленной, чем ее предшественники.

На днях в сети появились снимки Бетмобиля. По сообщению авторов, изображения взяты с сайта разработчика концептуальной модели Джеффа Фроста. Информация доступна в Twitter.

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Продолжение франшизы о Бетмене ожидается осенью 2020 года. По фото нового транспортного средства человека-летучей мыши можно отметить, что авто имеет сходство с маслкарами 60-х годов прошлого века.

Рассекречен облик нового автомобиля для Бэтмена Скриншот

Бэтмобиль имеет черты, присущие классическим купе Dodge Charger, Chevrolet Camaro и первых Ford Mustang. Расположение двигателя в авто необычное – в районе задней оси.

Одиннадцатый фильм о Бэтмене снят Меттом Ривзом, в главной роли Роберт Паттинсон. Противостоять герою будет плеяда именитых злодеев.

Ранее мы сообщали, что под Киевом был замечен новый Бэтмобиль.

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