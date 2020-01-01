"До 680 грн": Названы штрафы пешеходам в Украине

Соответствующие законопроекты были приняты 3 июня в первом чтении.

В Раде увеличат ответственность пешеходов за нарушение ПДД (иллюстративное фото) depositphotos

В среду, 3 июня, в Верховной Раде приняли в первом чтении два законопроекта об ответственности пешеходов за нарушение правил ПДД и использование светоотражающих элементов в одежде.

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В законопроекте №2697 изменена ответственность пешеходов за нарушение правил ПДД:

За нарушение правил пересечения дороги пешеход обязан оплатить штраф в размере 255 грн, против 51 грн ранее.

За совершенные нарушения в состоянии алкогольного опьянения вместо 136 грн штраф вырос до 510 грн.

Если действия пешехода повлекли за собой создание аварийной ситуации на дороге, то штраф теперь составит 680 грн, вместо 170 грн существовавших ранее.

Второй законопроект №2694 обязал пешеходов использовать светоотражающие элементы в виде лент, жилетов или наклеек на одежде в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

В Раде увеличат ответственность пешеходов за нарушение ПДД t.me/SlugaNarodu_Official

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