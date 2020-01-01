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"До 680 грн": Названы штрафы пешеходам в Украине

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Соответствующие законопроекты были приняты 3 июня в первом чтении.
В Раде увеличат ответственность пешеходов за нарушение ПДД (иллюстративное фото)
В Раде увеличат ответственность пешеходов за нарушение ПДД (иллюстративное фото)
depositphotos

В среду, 3 июня, в Верховной Раде приняли в первом чтении два законопроекта об ответственности пешеходов за нарушение правил ПДД и использование светоотражающих элементов в одежде.

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В законопроекте №2697 изменена ответственность пешеходов за нарушение правил ПДД: 

  • За нарушение правил пересечения дороги пешеход обязан оплатить штраф в размере 255 грн, против 51 грн ранее. 
  • За совершенные нарушения в состоянии алкогольного опьянения вместо 136 грн штраф вырос до 510 грн.  
  • Если действия пешехода повлекли за собой создание аварийной ситуации на дороге, то штраф теперь составит 680 грн, вместо 170 грн существовавших ранее. 

Второй законопроект №2694 обязал пешеходов использовать светоотражающие элементы в виде лент, жилетов или наклеек на одежде в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

В Раде увеличат ответственность пешеходов за нарушение ПДД
В Раде увеличат ответственность пешеходов за нарушение ПДД
t.me/SlugaNarodu_Official

Ранее мы сообщали, что в Украине станет выгодно покупать и производить электрокары. 

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Теги: законопроект, пешеход, ПДД, ответственность
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