"До 680 грн": Названы штрафы пешеходам в Украине
Соответствующие законопроекты были приняты 3 июня в первом чтении.
В среду, 3 июня, в Верховной Раде приняли в первом чтении два законопроекта об ответственности пешеходов за нарушение правил ПДД и использование светоотражающих элементов в одежде.
Читай также: Готовы ли украинские водители к разведению бензина спиртом
В законопроекте №2697 изменена ответственность пешеходов за нарушение правил ПДД:
- За нарушение правил пересечения дороги пешеход обязан оплатить штраф в размере 255 грн, против 51 грн ранее.
- За совершенные нарушения в состоянии алкогольного опьянения вместо 136 грн штраф вырос до 510 грн.
- Если действия пешехода повлекли за собой создание аварийной ситуации на дороге, то штраф теперь составит 680 грн, вместо 170 грн существовавших ранее.
Второй законопроект №2694 обязал пешеходов использовать светоотражающие элементы в виде лент, жилетов или наклеек на одежде в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.
Ранее мы сообщали, что в Украине станет выгодно покупать и производить электрокары.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил