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В Украине станет выгодно производить и покупать электрокары: Законопроект

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Законопроект, стимулирующий производство и покупку автомобилей на электротяге, зарегистрирован в ВРУ.
В Украине станет выгодно производить и покупать электрокары: Законопроект
В Украине станет выгодно производить и покупать электрокары: Законопроект
depositphotos

В Раде зарегистрирован проект закона №3476,  призванный поддержать производство электромобилей, зарядных устройств, комплектующих к ним. После одобрения документа в Украине будут созданы благоприятные условия для создания новых рабочих мест, увеличения производства и ВВА страны в целом.

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Авторы законопроекта предлагают изменения в действующие льготные условия при покупке электрокара. Сегодня действуют такие условия:

  • нулевая ставка ввозимой пошлины (с января 2016 года);
  • с начала 2018 года до 31.12.2022 года освобождены от НДС на ввозимые транспортные средства с электрическим двигателем;
  • ставка акциза на ввозимые электромобили равна 1 евро за 1 кВт/ч объема аккумулятора ТС;

Введение таких мер позволило увеличить долю электромобилей на рынке Украины с 1706 в 2016 году до 5557 единиц в 2018 году. В 2019 году зарегистрировано 7542 ТС на электротяге.

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В новом законопроекте предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины по таким пунктам:

  • предусмотреть право плательщику налога включить в налоговую скидку траты на приобретение легковых электромобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями;
  • временно освободить от НДС операции ввоза на территорию Украины электромобилей и товаров для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электротягой;
  • временно освободить от налогообложения доход:
  1. предприятий электротехнической промышленности полученный от реализации аккумуляторов, зарядных устройств собственного производства, предназначенных для электрических ТС.
  2. предприятий автомобильной промышленности, полученный от реализации ТС собственного производства, оснащенных электротягой;
  • временно освободить от сбора на пенсионное страхование физ лиц, которые приобретают право собственности на легковые электромобили.

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Принятие закона поможет активизировать процесс инвестирования в автомобилестроение, электротехническую отрасль экономики Украины, стимулировать промышленность и рост рабочих мест.

В перспективе реализация законопроекта позволит увеличить часть экологичного транспорта на автомобильном рынке Украины до 30-35% в 2030 году.

Позитивный итог принятия законопроекта отмечает и глава Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Станет выгодным производить электрокары в Украине, а честные плательщики бесплатно получат электрокары и платить налоги в Украине станет выгодно – отметил Олег Назаренко.

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Теги: Производство, электромобиль, Украина
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