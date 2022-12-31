Законопроект, стимулирующий производство и покупку автомобилей на электротяге, зарегистрирован в ВРУ.

В Украине станет выгодно производить и покупать электрокары: Законопроект depositphotos

В Раде зарегистрирован проект закона №3476, призванный поддержать производство электромобилей, зарядных устройств, комплектующих к ним. После одобрения документа в Украине будут созданы благоприятные условия для создания новых рабочих мест, увеличения производства и ВВА страны в целом.

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Авторы законопроекта предлагают изменения в действующие льготные условия при покупке электрокара. Сегодня действуют такие условия:

нулевая ставка ввозимой пошлины (с января 2016 года);

с начала 2018 года до 31.12.2022 года освобождены от НДС на ввозимые транспортные средства с электрическим двигателем;

ставка акциза на ввозимые электромобили равна 1 евро за 1 кВт/ч объема аккумулятора ТС;

Введение таких мер позволило увеличить долю электромобилей на рынке Украины с 1706 в 2016 году до 5557 единиц в 2018 году. В 2019 году зарегистрировано 7542 ТС на электротяге.

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В новом законопроекте предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины по таким пунктам:

предусмотреть право плательщику налога включить в налоговую скидку траты на приобретение легковых электромобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

временно освободить от НДС операции ввоза на территорию Украины электромобилей и товаров для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электротягой;

временно освободить от налогообложения доход:

предприятий электротехнической промышленности полученный от реализации аккумуляторов, зарядных устройств собственного производства, предназначенных для электрических ТС. предприятий автомобильной промышленности, полученный от реализации ТС собственного производства, оснащенных электротягой;

временно освободить от сбора на пенсионное страхование физ лиц, которые приобретают право собственности на легковые электромобили.

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Принятие закона поможет активизировать процесс инвестирования в автомобилестроение, электротехническую отрасль экономики Украины, стимулировать промышленность и рост рабочих мест.

В перспективе реализация законопроекта позволит увеличить часть экологичного транспорта на автомобильном рынке Украины до 30-35% в 2030 году.

Позитивный итог принятия законопроекта отмечает и глава Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Станет выгодным производить электрокары в Украине, а честные плательщики бесплатно получат электрокары и платить налоги в Украине станет выгодно – отметил Олег Назаренко.

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