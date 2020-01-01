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В Германии двигатели внутреннего сгорания попали в немилость

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Автомобильный сектор, работающий на ДВС не получит дотаций от государства.
В Германии двигатели внутреннего сгорания попали в немилость
В Германии двигатели внутреннего сгорания попали в немилость
depositphotos

Генеральный канцлер Германии Ангела Меркель отказала в помощи автопрому с классическими двигателями. Государственные дотации в общем размере 1,3 триллиона евро (с начала марта 2020 года) не учитывают помощь на покупку таких машин. Об этом сообщает Автопром.

Принятый в Германии пакет финансового стимулирования по преодолению  кризиса, вызванного COVID-19, составил 130 миллиардов евро.

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В то же время федеральное правление увеличило субсидирование покупок электромобилей. Кризис способствовал власти в переходе на более экологичный вид транспорта. 

Ранее мы сообщали, что автопром Франции получит 8 миллиардов евро помощи. Однако, поддержка направлена на экологически чистые авто. 

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Теги: ФРГ, Германия, автопром, ДВС
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