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Сколько потерял европейский автопром из-за COVID-19: Важные цифры

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Смертельно опасный вирус сокращает производство автомобилей и рабочие места сотрудников кампаний.
Сколько потерял европейский автопром из-за COVID-19: Важные цифры
Сколько потерял европейский автопром из-за COVID-19: Важные цифры
depositphotos.com

Согласно новым данным, которые опубликовала Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА), остановка на автозаводах привела к потерям производства в размере 1 465 415 автомобилей. Данные постоянно меняются, за прошедшую неделю падение показало +300 000 единиц. Об этом сообщает Автором.

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В данный момент карантинные меры, введенные на территории ЕС, из-за коронавируса остановили производственный процесс на 18 дней. В случае продления карантина, падение в объемах производства будет еще больше.

Страдают из-за карантина и сотрудники компаний. Рост вынужденной безработицы в секторе автопромышленности равен 1, 133 млн человек. Показатель за неделею вырос на  23 тысячи сотрудников, непосредственно занятых на заводе.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане выпустят сотни тысяч доступных машин.

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Теги: автопром, Европейский союз, кризис, Коронавирус
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