Поминальные дни в Киеве: Как будет работать общественный транспорт
К главным кладбищам организуют дополнительные маршруты.
В мэрии напомнили, что из-за карантина поминальные дни в столице перенесены на 6-8 июня. Об этом сообщается на сайте КГГА.
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Для организации перевозок киевлян на кладбища будет использовано 372 автобуса и 141 трамвай. Также добавлены временные маршруты на три главных кладбища города.
В воскресенье и понедельник, 7 и 8 июня, добавочные маршруты будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава.
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