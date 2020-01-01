К главным кладбищам организуют дополнительные маршруты.

Поминальные дни в Киеве: Как будет работать общественный транспорт (иллюстративное фото) depositphotos

В мэрии напомнили, что из-за карантина поминальные дни в столице перенесены на 6-8 июня. Об этом сообщается на сайте КГГА.

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Для организации перевозок киевлян на кладбища будет использовано 372 автобуса и 141 трамвай. Также добавлены временные маршруты на три главных кладбища города.

В воскресенье и понедельник, 7 и 8 июня, добавочные маршруты будут работать с уменьшенным количеством подвижного состава.

Поминальные дни в Киеве: Как будет работать общественный транспорт kyivcity.gov.ua

Поминальные дни в Киеве: Как будет работать общественный транспорт kyivcity.gov.ua

Поминальные дни в Киеве: Как будет работать общественный транспорт kyivcity.gov.ua

Поминальные дни в Киеве: Как будет работать общественный транспорт kyivcity.gov.ua

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