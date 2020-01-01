В Украине на 30% вырос спрос на электрокары
В мае было зарегистрировано 943 электромобиля, из которых 915 легковушек и 28 коммерческих авто. Такой показатель на 300 штук больше в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом. Об этом сообщает Автопром.
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В сравнении с маем 2019 года нынешние показатели в полтора раза выше по легковым авто, но на 15% ниже по коммерческим.
Лидером рынка стал Nissan Leaf, его регистрировали 282 раза. Второе место заняла Tesla Model S с показателем в 136 регистраций.
Также в первую пятерку вошли:
- Tesla Model 3 – 128 шт;
- Chevrolet Bolt EV – 50 шт;
- Tesla Model X– 45 шт.
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