Почти тысяча автомобилей была зарегистрирована в мае.

В Украине на 30% вырос спрос на электрокары depositphotos

В мае было зарегистрировано 943 электромобиля, из которых 915 легковушек и 28 коммерческих авто. Такой показатель на 300 штук больше в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом. Об этом сообщает Автопром.

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В сравнении с маем 2019 года нынешние показатели в полтора раза выше по легковым авто, но на 15% ниже по коммерческим.

Лидером рынка стал Nissan Leaf, его регистрировали 282 раза. Второе место заняла Tesla Model S с показателем в 136 регистраций.

Также в первую пятерку вошли:

Tesla Model 3 – 128 шт;

Chevrolet Bolt EV – 50 шт;

Tesla Model X– 45 шт.

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