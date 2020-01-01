В Нидерландах презентовали кроссовер Hyundai Santa Fe 2020
Голландское подразделение Hyundai презентовало обновленный кроссовер Santa Fe 2020. Видео с презентацией новинки опубликовали в YouTube.
Первая версия модели была представлена двумя годами ранее, и обновленный вариант не ждали ранее 2021 года. Однако новинка не только вышла раньше, но и поражает своей технологичностью и внешними данными.
Читай также: В Volkswagen прошла официальная презентация мини кроссовера Nivus
Изменилась решетка радиатора, светодиодные фары приобрели Т-образную форму, добавилось и больше хромированных деталей. Другими стали и колесные диски.
Внутри салона водителя встретит кнопочная коробка передач и десяти дюймовый мультимедийный дисплей системы навигации.
Автомобиль произведен на базе платформы Sonata и Sorento. При оставшихся прежними шасси McPherson создатели машины обещают улучшенную управляемость, безопасность и шумо- и виброизоляцию.
Читай также: Volkswagen опубликовал первый эскиз новой модели
Уже сейчас известно, что кроссовер получит два варианта гибридных двигателей. О бензиновых и дизельных пока не сообщается.
В Корее открыты продажи новинки уже сейчас, в Европе машину ждут к сентябрю.
Ранее мы сообщали, что Nissan заинтриговал новой подборкой. В видео компании представлены сразу 12 новинок, часть из которых осталась тайной.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил