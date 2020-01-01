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В Нидерландах презентовали кроссовер Hyundai Santa Fe 2020

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Новенький кроссовер получил улучшенный внешний вид и последние технологические новинки компании.
В Нидерландах презентовали кроссовер Hyundai Santa Fe 2020
В Нидерландах презентовали кроссовер Hyundai Santa Fe 2020
Скриншот

Голландское подразделение Hyundai презентовало обновленный кроссовер Santa Fe 2020. Видео с презентацией новинки опубликовали в YouTube.

Первая версия модели была представлена двумя годами ранее, и обновленный вариант не ждали ранее 2021 года. Однако новинка не только вышла раньше, но и поражает своей технологичностью и внешними данными.

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Изменилась решетка радиатора, светодиодные фары приобрели Т-образную форму, добавилось и больше хромированных деталей. Другими стали и колесные диски.

Внутри салона водителя встретит кнопочная коробка передач и десяти дюймовый мультимедийный дисплей системы навигации.

В Нидерландах презентовали кроссовер Hyundai Santa Fe 2020
В Нидерландах презентовали кроссовер Hyundai Santa Fe 2020
Скриншот

Автомобиль произведен на базе платформы Sonata  и Sorento. При оставшихся прежними шасси McPherson создатели машины обещают улучшенную управляемость, безопасность и шумо- и виброизоляцию.

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Уже сейчас известно, что кроссовер получит два варианта гибридных двигателей. О бензиновых и дизельных пока не сообщается.

В Корее открыты продажи новинки уже сейчас, в Европе машину ждут к сентябрю.

 

Ранее мы сообщали, что Nissan заинтриговал новой подборкой. В видео компании представлены сразу 12 новинок, часть из которых осталась тайной.  

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Теги: Hyundai, Santa Fe, 2020, новинка
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