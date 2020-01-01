В Москве актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП: Все подробности

Актер ехал за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В понедельник, 8 июня, в центре Москвы случилось ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова.

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Известно, что актер ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением своего внедорожника и наехал на встречный автомобиль ВАЗ. За рулем ВАЗ находился мужчина 1963 года, который работал в службе доставки еды.

От полученных травм пострадавший скончался.

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Очевидцы засняли первые минуты после ДТП и поведение актера Ефремова. Не вызывает сомнений тот факт, что актер был изрядно пьян. Позднее экспертиза показала уровень алкоголя в крови выше 1 промилле, что классифицируется как среднее состояние алкогольного опьянения.

Изначально по факту случившегося было возбуждено уголовное производство, по ст. 264, ч2 УК РФ. Однако позже МВД РФ подтвердили, что дело по факту случившегося ДТП с участием Михаила Ефремова переквалифицировано в более тяжкое.

Актеру грозит до 12 лет колонии за содеянное.

“Я надеюсь, что ему не удастся откупиться. Бывают случайные аварии, от этого никто не застрахован. Но то, что сделал он, это самое настоящее преднамеренное убийство! Я хочу, чтобы ему дали максимальное наказание. Но нам, если честно, от этого легче все равно не станет, так как человека уже не вернуть“ - племянница погибшего.

Родственники погибшего намерены идти до конца в борьбе за торжество справедливости.

Дочь актера не удивлена случившимся. Своими эмоциями она поделилась в соцсетях.

Реакция дочери Ефремова на ситацию Скриншот

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