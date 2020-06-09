В США составили ТОП-10 самых надежных авто

В США составили рейтинг лучших авто.

Аналитики компании JD Power (США) провели анализ выпущенных в 2017 году авто и сравнили, какие машины были самыми беспроблемными в эксплуатации на протяжении трех лет. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на JD Power.

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Лидером стал премиальный суббренд Hyundai – Genesis. На сотню машин одной модели приходилось около 89 поломок (указывались как мелкие неисправности, так и крупные поломки).

Самые надежные автомобили: ТОП-10

Genesis (89);

Lexus (100);

Buick (103);

Porsche (104);

Toyota (113);

Volkswagen (116);

Lincoln (119);

BMW (123);

Chevrolet (123);

Ford (126).

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