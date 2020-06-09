Переключиться на мобильную версию

В США составили ТОП-10 самых надежных авто

Комментариев: 1
В США составили рейтинг лучших авто.
В США составили ТОП-10 самых надежных авто
В США составили ТОП-10 самых надежных авто
depositphotos

Аналитики компании JD Power (США) провели анализ выпущенных в 2017 году авто и сравнили, какие машины были самыми беспроблемными в эксплуатации на протяжении трех лет. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на JD Power.

Читай также: ТЕСТ: Какие у вас отношения с вашей машиной?

Лидером стал премиальный суббренд Hyundai – Genesis. На сотню машин одной модели приходилось около 89 поломок (указывались как мелкие неисправности, так и крупные поломки).

Самые надежные автомобили: ТОП-10 

  • Genesis (89);
  • Lexus (100);
  • Buick (103);
  • Porsche (104);
  • Toyota (113);
  • Volkswagen (116);
  • Lincoln (119);
  • BMW (123);
  • Chevrolet (123);
  • Ford (126).

Ранее мы сообщали о ТОП-10 недорогих и надежных авто для девушек.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: надежные авто, топ, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
СпасательМаккейн    09.06.2020, 14:39
Оценка:  0
СпасательМаккейн
Самые надёжные автомобили производит компания Porsche.Но массовыми автомобили этой марки,разумеется не являются.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь