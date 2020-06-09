В США составили ТОП-10 самых надежных авто
В США составили рейтинг лучших авто.
Аналитики компании JD Power (США) провели анализ выпущенных в 2017 году авто и сравнили, какие машины были самыми беспроблемными в эксплуатации на протяжении трех лет. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на JD Power.
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Лидером стал премиальный суббренд Hyundai – Genesis. На сотню машин одной модели приходилось около 89 поломок (указывались как мелкие неисправности, так и крупные поломки).
Самые надежные автомобили: ТОП-10
- Genesis (89);
- Lexus (100);
- Buick (103);
- Porsche (104);
- Toyota (113);
- Volkswagen (116);
- Lincoln (119);
- BMW (123);
- Chevrolet (123);
- Ford (126).
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