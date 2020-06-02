ТОП-10 лучших авто для девушек: Недорогие и надежные

Автомобили с неплохими техническими характеристиками в диапазоне от 5 до 7 тысяч долларов.

ТОП-10 красивых и бюджетных автомобилей с пробегом для девушек в 2020 году depositphotos

Выбор первой машины для начинающего водителя-женщины, как правило, непростой. Еще бы! Хочется красивый, надежный и желательно недорогой автомобиль. В таком случае часто останавливаются на подержанном авто с автоматической коробкой передач.

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Если рассматривать рынок автомобилей с пробегом, то можно выбрать достойный вариант за разумные деньги. Предлагаем рейтинг лучших вариантов авто с пробегом в популярном диапазоне цен от 5 до 7 тысяч долларов.

Сразу следует оговориться, что в рейтинг не входят модели отечественного автопрома и китайские ТС. Это связано с нестабильностью вышеуказанных авто при пробеге более 100 тыс км.

Рейтинг подготовила редакция bigmir.net.

Skoda Fabia

Годы выпуска - 2010-2012 г.

Стоимость $5−6 тыс.

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Прекрасный вариант для городских условий. Автомобиль компактен, что дает преимущество на дорогах мегаполиса. С точки зрения надежности марка относится к среднему сегменту с приемлемыми ценами на запчасти. Оптимальными будут машины с двигателями 1,4 л на бензине и 1,2 и 1,6 на дизельном топливе.

Слабые места Skoda Fabia - сайлент-блоки передних нижних рычагов и ступичные подшипники

ТОП-10 автомобилей с пробегом для девушек depositphotos

Hyundai Accent III поколения

Годы выпуска - до 2009 г.

Цена - около $ 6 тыс за авто с пробегом около 100 тыс км.

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Отличительной чертой модели является двойная оцинковка кузова. Салон автомобиля отличается простором для данного класса, но дизайн его сдержанный и скучный. Если хочется особых изысков, то следует добавить средств или смириться.

Слабые места Hyundai Accent - рулевая рейка и заводские амортизаторы

ТОП-10 автомобилей с пробегом для девушек Вики

Opel Astra H

Следует предпочесть 2008-2009 годы выпуска.

Цена — $5−7 тыс.

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Детище немецкого автопрома даже десятилетней давности отличается надежностью. Обслуживание будет стоить разумных денег, так как на рынке достаточно деталей по адекватной цене. В комплектации представлены различные варианты двигателей, но эксперты отмечают дизельный мотор как наименее проблемный.

Слабые места Opel Astra H - опорные подшипники и рулевые тяги

ТОП-10 автомобилей с пробегом для девушек Wikipedia

Honda Civic

Годы выпуска - 2008-2012 г.

Цена — $6-7 тыс.

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Двигатели марки выносливы, автоматические коробки передач “живучие“, подвеска также прослужит долго. Из минусов - высокая стоимость обслуживания, ведь детали на авто этой марки дорогие. Лучше отдать предпочтение не битому автомобилю и с антикоррозийной обработкой. Из двигателей предпочтительнее 1,8 л бензиновый.

Слабые места Honda Civic - капризный вариатор, лакокрасочное покрытие

ТОП-10 автомобилей с пробегом для девушек Wikipedia

Chevrolet Spark

Годы выпуска - 2009-2015 г.

Цена - около $5 тыс.

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Салон более комфортный и просторный, чем кажется на первый взгляд. Двигатель 1-1,2 л, коробка передач автомат работают исправно. Также представлена и механика.

Слабые места Chevrolet Spark - низкое качество ЛКП

ТОП-10 автомобилей с пробегом для девушек depositphotos

Hyundai Getz

Годы выпуска - 2008-2011 г.

Цена - $5-7 тыс.

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Автомобиль унисекс – подойдет представителю любого пола. Отличительные особенности авто - оцинкованный кузов, разные конфигурации и комплектации. Салон и дизайн несколько устарели, но качество самого авто играет решающую роль. Для любителей тишины может показаться шумным.

Слабые места Hyundai Getz - высокий расход топлива на авто с двигателями 1,3 и 1,4 л

ТОП-10 автомобилей с пробегом для девушек depositphotos

Ford Fiesta VI поколение

Годы выпуска - до 2012 г.

Цена — $5-7 тыс.

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Легенда американского автопрома, выпускалась в семи поколениях. Автомобиль отличается экономичным расходом топлива, надежностью в эксплуатации, актуальным дизайном.

Слабые места Ford Fiesta - стартер и генератор

ТОП-10 автомобилей с пробегом для девушек depositphotos

Kia Cerato II поколения

Годы выпуска - 2008-2011 г.

Цена - от $6 тыс.

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Экономичный автомобиль, в стандартной комплектации поставляется с кондиционером. Выпускается в кузове седан и хетчбек. Обслуживание автомобиля потребует средних затрат.

Слабые места Kia Cerato - сверчки в салоне, низкий клиренс, плохая шумоизоляция

ТОП-10 автомобилей с пробегом для девушек depositphotos

Mitsubishi Lancer IX поколения

Годы выпуска - от 2008 г.

Цена - $6-7 тыс.

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Стильный японский автомобиль. Даже в бюджетной комплектации будет кондиционер, подогрев сидений, подушка безопасности и др.

Слабые места Mitsubishi Lancer - перегрев коробки передач, небольшие неполадки двигателя

ТОП-10 автомобилей с пробегом для девушек depositphotos

Chevrolet Aveo

Годы выпуска - от 2010г.

Цена - от $5 тыс.

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Автомобиль популярен в нашей стране, его часто можно встретить в службах такси. Без изысков, в простом дизайне, но зато на него всегда можно найти запчасти по хорошей цене. При выборе машины следует тщательно изучить автомобиль, ведь продают их часто с немалым пробегом.

Слабые места Chevrolet Aveo - датчик давления масла в двигателе и ходовая

ТОП-10 автомобилей с пробегом для девушек depositphotos

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