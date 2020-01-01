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В Британии нашли заброшенную коллекцию старых Toyota

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Кладбище из купе и родстеров японского бренда обнесено забором.
В Британии нашли заброшенную коллекцию старых Toyota
В Британии нашли заброшенную коллекцию старых Toyota
facebook/keith.browne

В Северном Уэльсе (Великобритания) были обнаружены более двадцати среднемоторных автомобиля Toyota модели MR2. Купе и родстеры выпуска 1989-1999 годов брошены просто на улице. Фото находки опубликовал Кит Браун в Facebook.

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Внешний вид авто плачевный – часть из них наполовину разобраны, какие-то “гниют“. Глядя на машины понятно, что стоят они в таком состоянии давно.

Есть версия, что хозяин у парка все таки есть, и это компания, специализирующаяся на продаже запчастей к подобным машинам. На фото можно разглядеть, что среди авто в основном представлены MR2 второго поколения, но есть и более ранние модели.

Такие машины выпускались в 1984-2007 годах в США и Европе.

Ранее мы сообщали, что в Финляндии нашли кладбище заброшенных ВАЗов. 

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Теги: Toyota, Британия, кладбище, старое авто
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