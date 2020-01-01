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В Грузии запретили ездить на личном автомобиле

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Временные меры вступили в силу с 17 апреля.
В Грузии запретили ездить на личном автомобиле
В Грузии запретили ездить на личном автомобиле
depositphotos

Запрет на пользование личным авто сроком с 17 по 21 апреля ввели в Грузии. Рост заболевания sars-cov-2 привел к ужесточению мер безопасности в стране. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на местные СМИ.

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С 12 часов 17 апреля до 21 апреля включительно запрещено перемещение легковых автомобилей. Исключение составили только грузовые перевозки. Об этом сообщил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

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Дополнительно был введен запрет на посещение кладбищ, а ношение масок в общественных местах стало обязательным. При нарушении правил юридические лица оплатят штраф в размере 4750 долларов.

Заболевших в стране на данный момент около 350 человек, численность населения всего около 3,7 млн жителей.

Ранее сообщалось, что при въезде в Киев установили 10 блокпостов: Как они работают.

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Теги: Грузия, карантин, запрет, автомобиль
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