В Грузии запретили ездить на личном автомобиле
Запрет на пользование личным авто сроком с 17 по 21 апреля ввели в Грузии. Рост заболевания sars-cov-2 привел к ужесточению мер безопасности в стране. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на местные СМИ.
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С 12 часов 17 апреля до 21 апреля включительно запрещено перемещение легковых автомобилей. Исключение составили только грузовые перевозки. Об этом сообщил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.
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Дополнительно был введен запрет на посещение кладбищ, а ношение масок в общественных местах стало обязательным. При нарушении правил юридические лица оплатят штраф в размере 4750 долларов.
Заболевших в стране на данный момент около 350 человек, численность населения всего около 3,7 млн жителей.
Ранее сообщалось, что при въезде в Киев установили 10 блокпостов: Как они работают.
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