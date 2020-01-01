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"Не хватает лежачих полицейских": В сети оценили украинскую трассу

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Ужасающее состояние трассы Кишенев-Полтава оценили автомобилисты.
"Не хватает лежачих полицейских": В сети оценили украинскую трассу
"Не хватает лежачих полицейских": В сети оценили украинскую трассу
IHateUkrAvtoDor

Водители Украины поделились фото ужасного состояния трассы М13 Кишенев-Полтава на участке в Николаевской области. Фото выложили в тематической группе Я ненавижу Укравтодор в Facebook.

На фото хорошо видно, что поверхность “трассы“ сложно назвать рабочей. Вокруг валяются куски асфальта, которые раньше были частью покрытия.

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Водители пишут, что более 30 лет никто не занимался ремонтом дороги.

И шутят над грустной ситуацией:

Не хватает свеженьких лежачих полицейских. Но ничего, думаю скоро положат.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 июня ограничат движение грузовиков на дорогах государственного значения. 

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Теги: Укравтодор, трасса, разрушение
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