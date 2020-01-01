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Треть мостов Украины частично нетрудоспособна – Укравтодор

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Программа по восстановлению искусственных сооружений представлена Президентом.
Треть мостов Украины частично нетрудоспособна – Укравтодор
Треть мостов Украины частично нетрудоспособна – Укравтодор
ukravtodor

Сегодня, 20 мая, в селе Алексеевка Днепропетровской области обрушилась секция моста вместе с фурой, которая пересекала его. Об этом сообщает Укравтодор.

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Мост, построенный в 1955 году, имеет протяженность 151,92 метра. Он проходит через реку Чертомлик на трассе Н-23. Заезд на мост разрешен ТС массой не более 9 тонн, с ограничением скорости в 30 км/ч.

В Министерстве внутренних дел открыли три уголовных производства по факту случившегося.

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В свою очередь в Укравтодор сообщают, что 27% мостов в стране находятся в состоянии “ограниченно трудоспособные“. Состояние пропускной способности Алексеевского моста было оценено в 2017 году, заключение соответствовало “ограниченной трудоспособности“, а остаточный ресурс моста оценивался в 12 лет.

Во время пресс-конференции Президента Украины Владимира Зеленского в среду, 20 мая, стало известно, что в Укравтодоре разработали программу по восстановлению 1385 мостов в стране. Воплотить задуманное планируется на протяжении пяти лет.  

Уже в этом месяце мы планируем начать воплощение программы на первые 30 мостов. Разумеется, что мост в Алексеевке должен быть восстановлен в первую очередь“ – прокомментировал случившееся глава Укравтодора Александр Кубраков.

Ранее мы сообщали, что в Италии обрушился 400-метровый мост. 

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Теги: мост, обрушение, Укравтодор
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