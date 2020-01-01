Уведомления о нарушении ПДД приходят как в бумажном виде, так и уведомлениями в сети.

Первые нарушители, которых засняли камеры видеофиксации нарушений ПДД, начали получать уведомления о содеянном. Как выглядит “письмо счастья“ в электронном виде рассказали журналисты 24Авто. Об этом сообщается на сайте источника.

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При посещении сайта с информацией о нарушении, необходимо внести все данные об авто – номерной знак и/или номер постановления о нарушении. Ниже откроется вся информация о совершенном правонарушении.

Водитель может подробно ознакомиться с местом и временем, где зафиксировано превышение скорости, просмотреть видео. Также можно увидеть размер штрафа.

Нарушители ПДД показали, как выглядит "письмо счастья" – СМИ 24tv.ua

Нарушители ПДД показали, как выглядит "письмо счастья" – СМИ 24tv.ua

Нарушители ПДД показали, как выглядит "письмо счастья" – СМИ 24tv.ua

Нарушители ПДД показали, как выглядит "письмо счастья" – СМИ 24tv.ua

Напомним, что в течение 10 дней после получения уведомления о правонарушении на дороге сумма штрафа равна 50% от указанной в постановлении.

Ранее мы сообщали, как легко проверить штрафы за нарушение ПДД.