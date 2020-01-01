Штрафы за нарушение ПДД теперь можно проверить в телефоне
В среду, 3 июня, стало доступно мобильное приложение по проверке штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщили в официальном канате МВД в Телеграм.
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Приложение “Штрафы ПДД“ уже доступно для Android и в скором времени будет доступно для iOs.
При помощи смартфона в загруженном приложении можно будет проверить уже существующие штрафы, оформленные на ТС, и подписаться на уведомление о получении новых.
Теперь не нужно ждать получение постановления о нарушении ПДД по почте, можно сразу оплатить штраф в мобильном приложении.
Заместитель министра МВД Сергей Гончаров напомнил, что при помощи приложения можно сэкономить 50% стоимости штрафа. Ведь оплата в течение 10 дней после получения постановления о штрафе равна половине штрафа.
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