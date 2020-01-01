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Mercedes выпустит 15 "прощальных" Maybach S 650

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Все 15 единиц будут оснащены V12 двигателем.
Mercedes выпустит 15 "прощальных" Maybach S 650
Mercedes выпустит 15 "прощальных" Maybach S 650
Wikipedia

В Mercedes рассказали, что планируют выпустить последний тираж Mercedes-Maybach S 650 Night Edition. Известно, что машин будет 15, и все они будут оснащены V12 двигателем. Об этом сообщает Автопром.

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Из характеристик машины – 6л двигатель, мощностью 630 лошадиных сил, 7-ступенчатая КП. До ста км автомобиль разгоняется за 4,7 секунды.

В Украине стоимость нового автомобиля Maybach S 650 варьируется от 250 до 330 тыс долларов.

Ранее мы сообщали, что в Украине прошла презентация Mercedes-Benz GLE Coupe.

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Теги: Mersedes, последний, выпуск
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