Презентация прошла на стадионе Олимпийский в Киеве.

Во вторник, 9 июня, в Украине прошла онлайн-презентация новинки Mercedes-Benz GLE Coupé. Ролик с видео выложен на официальном канале Mercedes-Benz Ukraine в YouTube.

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Автомобиль впервые был представлен в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Экстерьер авто яркий и притягивает внимание.

У авто оригинальная радиаторная решетка, измененный передний бампер. Новинка получила светодиодную оптику MULTIBEAM LED, дальность свечения которой достигает 650 м.

В Украине прошла презентация Mercedes-Benz GLE Coupé Скриншот

Автомобиль имеет расширенные арки, которые позволяют устанавливать покрышки с диаметром дисков до 23 дюймов. Автомобиль имеет размеры на 7 см больше, чем его предшественник. Такое решение позволило увеличить вместительность багажника сделать салон немного просторнее.

В Украине прошла презентация Mercedes-Benz GLE Coupé Скриншот

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Внутри автомобиля установлена мультимедийная навигационная система MBUX.

Новинка имеет 2л дизельный мотор в паре с электромотором, мощностью 330 лошадиных сил.

Стоимость автомобиля варьируется от 1 млн 800 тыс грн до 3 млн 600 тыс грн.

Любопытно, у кого в декларации за 2020 год мы увидим новинку?

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