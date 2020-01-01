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Водители могут оплатить штраф за нарушение ПДД через Приват24

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Новую услугу анонсировали в банке.
Водители могут оплатить штраф за нарушение ПДД через Приват24
Водители могут оплатить штраф за нарушение ПДД через Приват24
depositphotos

В “Приватбанке“ анонсировали сервис оплаты штрафов через онлайн-банкинг. Сервис доступен как на сайте, так и в мобильном приложении. Об этом сообщается на сайте банка.

Водители могут оплатить штраф за нарушение ПДД через Приват24
Водители могут оплатить штраф за нарушение ПДД через Приват24
Скриншот

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Заместитель министра МВД Антон Геращенко приветствует инициативу банка и рекомендует другим взять пример с “Привата“.

Нарушители должны отвечать за своим нарушения оплатой штрафов, а не тратой времени в очередях в кассах банков, - отметил Антон Геращенко.

Напомним, с 1 июня в Киеве  и Киевской области стартовала система видеофиксации нарушений ПДД, Сейчас камеры фиксируют только превышение скорости. 

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала система видеофиксации нарушений ПДД. 

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