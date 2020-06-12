Автопром в мае выпустил всего четверть объемов, в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом.

В мае производство авто в Украине упало ниже 150 единиц depositphotos

В Украине в мае автопром выпустил 126 единиц техники. Об этом сообщает Автопром.

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Среди произведенных ТС:

легковые автомобили – 87 единиц,

коммерческие авто – 12 единиц,

автобусы – 27 единиц.

Производство в сравнении с маем 2019 года упало в четыре раза. Производство автобусов упало на 57%.

Среди еще работающих заводов - Еврокар, Черкасский автобус, Богдан Моторз.

Ранее мы сообщали, что объемы производства автомобилей в стране в марте были выше, чем февральские.

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