В мае производство авто в Украине упало ниже 150 единиц
Автопром в мае выпустил всего четверть объемов, в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом.
В Украине в мае автопром выпустил 126 единиц техники. Об этом сообщает Автопром.
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Среди произведенных ТС:
- легковые автомобили – 87 единиц,
- коммерческие авто – 12 единиц,
- автобусы – 27 единиц.
Производство в сравнении с маем 2019 года упало в четыре раза. Производство автобусов упало на 57%.
Среди еще работающих заводов - Еврокар, Черкасский автобус, Богдан Моторз.
Ранее мы сообщали, что объемы производства автомобилей в стране в марте были выше, чем февральские.
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