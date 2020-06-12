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В мае производство авто в Украине упало ниже 150 единиц

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Автопром в мае выпустил всего четверть объемов, в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом.
В мае производство авто в Украине упало ниже 150 единиц
В мае производство авто в Украине упало ниже 150 единиц
depositphotos

В Украине в мае автопром выпустил 126 единиц техники. Об этом сообщает Автопром.

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Среди произведенных ТС:

  • легковые автомобили – 87 единиц,
  • коммерческие авто – 12 единиц,
  • автобусы – 27 единиц.

Производство в сравнении с маем 2019 года упало в четыре раза. Производство автобусов упало на 57%.

Среди еще работающих заводов - Еврокар, Черкасский автобус, Богдан Моторз. 

Ранее мы сообщали, что объемы производства автомобилей в стране в марте были выше, чем февральские. 

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Теги: автопром, Украина, кризис
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Maezztro    12.06.2020, 16:14
Оценка:  0
Maezztro
Точнее,ниже 127 единиц.)))))
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