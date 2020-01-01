Ситуация в автопроме страны печальная. Однако, март оказался более успешен в сравнении с февралем.

Стало известно, сколько авто было изготовлено в Украине в марте depositphotos

В марте предприятия автопрома Украины изготовили 288 автомобилей. Показатель выше на 28% в сравнении с февралем, и ниже на 46% по сравнению с мартом 2019 года. Об этом сообщает Автопром.

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Основное количество автомобилей выпустил завод Еврокар – 246 единиц, что на 44% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тем не менее, март был более успешен чем февраль, рост составил 68,5 %. Коммерческих автомобилей в марте выпустили две единицы (производитель “Черкасский автобус“), что ниже на 44% чем в 2019 году. Показатель марта равен февральскому.

В статистику не входят данные о результатах работы АвтоКрАз. Предприятие с 2016 года считает коммерческой тайной объемы производства и не оглашает их.

Автобусов выпустили на 55% меньше, чем в марте 2019 и на 48% чем в феврале 2020 года – 40 единиц.

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В первом квартале 2020 года в стране выпущено всего 1365 единиц техники, что ниже на 22% с аналогичным периодом 2019 года.

Легковые – 1179 шт. (-22%);

Комерческие – 12 шт. (-14%);

Автобусы – 174 шт. (-21%).

Ранее сообщалось, что почти три десятка машин передала Верховная Рада на нужды медиков.