Когда водителя штрафуют за обгон: Подробности

Как регулируется обгон на дороге, когда действительно стоит выполнять маневр, штраф за нарушение правил ПДД Украины.

Штраф за обгон в Украине в 2020 году: Все подробности depositphotos.com

Обгон - это один из самых опасных маневров, требующих максимальной концентрации и внимательности. Обгон можно выполнить только в том случае, если он действительно необходим. А еще при безопасных дорожных условиях, интенсивности движения и скорости потока.

Об этом сообщает bigmir.net.

Обгон входит в пятерку по аварийности

Обгон и опережение: В чем разница по ПДД Украины

Начинающие водители могут путать похожие, но при этом различные понятия. Первый раздел ПДД Украины “Общие положения“ объясняет, в чем заключается разница.

Читай также: Обгон через двойную сплошную обернулся трагедией

Итак, опережение - это движение ТС со скоростью, которая превышает скорость попутного ТС, двигающегося рядом по смежной полосе.

Обгон - это опережение одного или нескольких ТС, связанное с выездом на встречную полосу.

Знаки, регулирующие обгон

3.25 “Обгон запрещен“

Знак 3.25 - Обгон запрещен pdd

Нельзя обгонять все транспортные средства, кроме одиночных тихоходных (едущих со скоростью 30 км/ч).

При этом указано, что одиночными считаются ТС, автопоезда и буксирующие транспортное средство машины.

3.26 “Конец запрета на обгон“

Знак 3.26 - Конец запрета на обгон pdd

3.27 “Обгон грузовым автомобилям запрещен“

Знак используется в паре с 3.25 и ставится в конце участка, где был запрещен обгон.

Знак 3.27 - Обгон грузовым автомобилям запрещен pdd

Нельзя обгонять грузовым автомобилям, с массой более 3,5 тонны обгонять все ТС, кроме одиночных тихоходных.

Тракторам запрещено обгонять любые транспортные средства, кроме велосипедов и саней.

Данный знак регулирует обгон только для автомобилей с массой выше 3,5 тонны. На другие транспортные средства знак не распространяется.

3.28 “Конец запрета на грузовым автомобилем“

Знак используется в паре с 3.27 и ставится в конце участка, где был запрещен обгон.

Знак 3.28 - Конец запрета на обгон грузовым авто pdd

Где обгон запрещен

на мостах, перекрестках, путепроводах, тоннельных проездах, эстакадах;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними;

ближе 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м - вне населенного пункта;

в конце подъема, на крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости;

нельзя обгонять ТС, которое объезжает или обгоняет в этот момент кого то;

на дорогах, имеющих две или более полосы для движения в одном направлении;

обгонять нельзя также колонны ТС, позади которых движется автомобиль с проблесковым маячком. Исключение составляет маячок оранжевого цвета.

Как правильно выполнить обгон: Инструкция

Читай также: Как легко запомнить штрафы за нарушения ПДД в Украине

В первую очередь водитель должен убедиться в безопасности маневра. Необходимо удостовериться в том, что водитель, который движется впереди по той же полосе не подал сигнал о перестраивании влево. Нужно быть уверенным, что встречная полоса свободна от ТС, а имеющееся расстояние позволит безопасно завершить маневр, не создавая препятствий для остальных ТС.

Важно: водителю, которого обгоняют, категорически запрещено препятствовать обгону путем повышения скорости или другими действиями

Штрафы за обгон в Украине 2020: Цифры

Таблица штрафов за обгон (статья 122 КоАП) На перекрестке 425 грн. На мосту 425 грн На жд переезде 425 грн На пешеходном переходе 425 грн Штраф за обгон на дорогах, имеющих несколько полос в одном направлении 425 грн За обгон через сплошную 255 грн Если в следствие обгона была создана аварийная ситуация, размер штрафа равен 850 грн или лишение свободы.

Ранее мы сообщали о видах лежачих полицейских и о правилах переезда автомобилем этой конструкции.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram