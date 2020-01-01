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В Сингапуре два близнеца Lamborghini не поделили дорогу

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В богатых государствах и ДТП "шикарные".
В Сингапуре два близнеца Lamborghini не поделили дорогу
В Сингапуре два близнеца Lamborghini не поделили дорогу
Скриншот

В Сингапуре случился курьёзный случай на дороге. В ДТП попали сразу два абсолютно одинаковых суперкара Lamborghini Aventador S. Видео об этом выложили в YouTube.

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Очевидцы отметили, что водители двух автомобилей устроили гонки на дороге. На светофоре когда один из них остановился, второй не успел этого сделать и врезался в оппонента.

Комичности происшествию добавило то, что внешне обе машины абсолютно одинаковые – цвет, марка и модель у них одни.

К счастью, никто не пострадал, за исключением гиперкаров. 

Ранее мы сообщали, что в США на гоночном треке пилот Lamborghini так увлекся, что поджег авто. 

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Теги: Сингапур, Lamborghini Aventador, ДТП
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