В Киеве стартовал сезон уличных гонок

Традиционно на автодроме "Чайка" в пятницу в Киеве гоняли любители скорости.

В субботу, 13 июня, в Киеве на автодроме “Чайка“ прошел первый в сезоне 2020 года заезд спринтерских гонок на расстояние в ¼ мили (402 м).

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В программе мероприятия заявлялись гонки, развлекательное шоу и закуски. Принять участие в гонке мог любой желающий, который оплатил взнос и выполнил все требования мероприятия.

В связи с карантинными ограничениями, мероприятие в этом году претерпело изменения – раздвинули трибуны, обязательными были средства индивидуальной защиты.

Ранее мы сообщали, что на автодроме чайка прошла битва маслкаров из США.

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