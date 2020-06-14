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В Киеве стартовал сезон уличных гонок

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Традиционно на автодроме "Чайка" в пятницу в Киеве гоняли любители скорости.
В Киеве стартовал сезон уличных гонок
В Киеве стартовал сезон уличных гонок
@photoyk

В субботу, 13 июня, в Киеве на автодроме “Чайка“ прошел первый в сезоне 2020 года заезд спринтерских гонок на расстояние в ¼ мили (402 м).

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В программе мероприятия заявлялись гонки, развлекательное шоу и закуски. Принять участие в гонке мог любой желающий, который оплатил взнос и выполнил все требования мероприятия.

В связи с карантинными ограничениями, мероприятие в этом году претерпело изменения – раздвинули трибуны, обязательными были средства индивидуальной защиты. 

Ранее мы сообщали, что на автодроме чайка прошла битва маслкаров из США. 

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Теги: гонки, драггер, Киев, Чайка
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