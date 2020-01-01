Почему при нескольких нарушениях водителя накажут за одно: Полиция
Бывает водитель совершил за короткое время несколько мелких административных нарушений, которые одновременно попали в суд и рассматриваются одним должностным лицом. В таком случае, водителя накажут только за самое тяжкое из всех рассматриваемых правонарушении. Об этом сообщает Патрульная полиция в Телеграм.
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Дело в том, что такая процедура вынесения решения закреплена в законодательстве. Так, согласно статье 36 КУоАП, взыскание налагается в пределах установленного самого тяжкого админ нарушения.
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Такая мера допустима в случае одновременного рассмотрения одним должностным лицом нескольких правонарушений водителя. К основному правонарушению может быть добавлено еще одно из дополнительных взысканий по любому из совершенных правонарушений.
Ранее мы сообщали, что презумпцию невиновности водителей в Украине отменили.
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