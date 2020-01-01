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Почему при нескольких нарушениях водителя накажут за одно: Полиция

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В полиции объяснили, почему не за все нарушения водитель будет наказан.
Почему при нескольких нарушениях водителя накажут за одно: Полиция
Почему при нескольких нарушениях водителя накажут за одно: Полиция
depositphotos

Бывает водитель совершил за короткое время несколько мелких административных нарушений, которые одновременно попали в суд и рассматриваются одним должностным лицом. В таком случае, водителя накажут только за самое тяжкое из всех рассматриваемых правонарушении. Об этом сообщает Патрульная полиция в Телеграм.

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Дело в том, что такая процедура вынесения решения закреплена в законодательстве. Так, согласно статье 36 КУоАП, взыскание налагается в пределах установленного самого тяжкого админ нарушения.

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Такая мера допустима в случае одновременного рассмотрения одним должностным лицом нескольких правонарушений водителя. К основному правонарушению может быть добавлено еще одно из дополнительных взысканий по любому из совершенных правонарушений.

Почему при нескольких нарушениях водителя накажут за одно: Полиция
Почему при нескольких нарушениях водителя накажут за одно: Полиция
t.me/kyivpatrol

Ранее мы сообщали, что презумпцию невиновности водителей в Украине отменили. 

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Теги: административное нарушение, суд, закон, Украина
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