"Нокаут от Кличко": Подольско-Воскресенский мост продолжат строить вопреки протестам

Жители Русановских cадов против съезда с моста на улицу Центральную Садовую.

В столице между владельцами дачного сектора на Русановских садах и мэрией разгорелся скандал. Вопрос в съездах с Подольско-Воскресенского моста, который строят более 20 лет. Люди против того, чтобы застройщики спускали трассу с моста на однополосную поселковую дорогу по улице Центральная Садовая.

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По версии протестующих, в плане моста не была указана эта улица, а вся спешка сейчас вызвана планами мэра города достроить мост к началу выборов. Ведь по срокам застройщики не успевают достроить скоростные съезды с моста на широкие улицы Бальзака и Навои (Левый берег).

Выборы в мэры Киева пройдут в октябре 2020 года

В понедельник, 15 июня, прошли протесты местных жителей, которые закончились столкновениями с полицией.

А в среду, 17 июня, мэр Виталий Кличко в рамках онлайн-брифинга выступил с заявлением:

Киев не может остановить стройку Подольско-Воскресенского мостового перехода по желанию группы людей. Этот мост – важная магистраль для нескольких миллионов жителей столицы и является объектом общегосударственного значения.

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В ответ на заявления власти местные жители сообщили, что дорога по которой двигается сейчас большегрузная техника была отремонтирована за их счет. И требуют отмены строительства спуска на Русановские сады, а также перенаправления техники с улицы Центральной Садовой на специально созданную подъездную дорогу.

Ранее мы сообщали, что Кличко рассказал про объемы пассажиропотока в метро столицы.

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