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Кличко: Пункты пропуска в столицу усилят на Пасху

Комментариев: 2
Усиленные меры безопасности вводят из-за грядущего праздника Пасхи.
Кличко: Пункты пропуска в столицу усилят на Пасху
Кличко: Пункты пропуска в столицу усилят на Пасху
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С 16 по 20 апреля будет усилен контроль на постах, выставленных на границах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге во вторник, 14 апреля.

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Меры предпринимаются в связи с наступающей Пасхой. Все транспортные средства, которые следуют в Киев, будут тщательно проверять. Пассажиров, численностью более трех с водителем, будут подвергать измерению температуры.

Также, мер сделал акцент на том, что все поминальные процедуры перенесены на 6 июня, кладбища на Пасху будут закрыты.

Карантин из-за распространения коронавирусной инфекции введен до 24 апреля на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что для уборки киевских парков привлекут “тук-туки“.

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Теги: мэр, Кличко, Киев, карантин
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Комментариев (2)
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www  (аноним)  14.04.2020, 15:02
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www
Кличко молодец!!!
www  (аноним)  14.04.2020, 15:02
Оценка:  0
www
Клично молодец!!!
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