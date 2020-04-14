Кличко: Пункты пропуска в столицу усилят на Пасху
С 16 по 20 апреля будет усилен контроль на постах, выставленных на границах столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге во вторник, 14 апреля.
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Меры предпринимаются в связи с наступающей Пасхой. Все транспортные средства, которые следуют в Киев, будут тщательно проверять. Пассажиров, численностью более трех с водителем, будут подвергать измерению температуры.
Также, мер сделал акцент на том, что все поминальные процедуры перенесены на 6 июня, кладбища на Пасху будут закрыты.
Карантин из-за распространения коронавирусной инфекции введен до 24 апреля на всей территории Украины.
Ранее сообщалось, что для уборки киевских парков привлекут “тук-туки“.
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