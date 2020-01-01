Свадебный рейс: В Сумах молодожены отпраздновали торжество в троллейбусе
В Сумах пара молодоженов прокатилась по городу на троллейбусе вместо свадебного кортежа.
В Сумах на минувшей неделе поженилась пара водителей из КП «Электроавтотранс». Любопытно, что вместо свадебного кортежа Анастасия и Василий Берестовские выбрали рейсовый троллейбус “Богдан“, в котором они познакомились.
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Водитель со стажем Василий работал на предприятии давно, а Анастасия проходила стажировку в компании.
Знаменательное событие было решено отметить с гостями, а перевозил веселую компанию троллейбус, который и объединил пару.
В предприятии, штат которого около 500 человек, уже работает несколько десятков супружеских пар.
Ранее мы сообщали, что в Бразилии во время карантина свадьбы проводили не выходя из авто.
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