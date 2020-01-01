Влюбленных в Бразилии из-за карантина женят прямо в автомобиле

Если нет желания ждать окончания карантина, пару могут поженить прямо в личном авто, а поздравить молодых можно по видеосвязи.

Поженить за пять минут в личном автомобиле согласятся в одном из ЗАГСов Рио-де-Жанейро. Влюбленные получат документы о регистрации брака через окошко и отправятся на медовый месяц домой, ведь в стране карантин. Об этом сообщает ТСН.

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Гостей на такой праздник не пригласишь, ведь в стране строгий карантин из-за коронавируса. Все поздравления можно получить по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что Volkswagen компенсирует скандал с дизельными двигателями.