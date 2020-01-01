В Японии рухнули цены на подержанные авто: Дисконт 40%
За период карантина, который был введен в Японии по причине Covid-19, цены на б/у авто значительно изменились. Так некоторые марки на вторичном рынке подешевели почти вдвое, а некоторые остались на уровне февраля. Об этом сообщает Bigmir)net.
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Согласно данным аналитической компании Kobunsha, цены на авто с пробегом упали на 40%.
В апреле в стране наблюдалось значительное сокращение экспорта автомобилей. Падение составило -50,8%, в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом.
Эксперты по импорту автомобилей из-за рубежа отмечают, что такое снижение стоимости создало наиболее благоприятные условия для покупки авто из Японии.
Ранее мы сообщали, что по мнению экспертов украинцам следует ждать снижения цен на автомобили осенью.
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