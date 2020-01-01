Украину ждет обвал цен на авто до 20% - эксперты

Падения цен на авто следует ждать осенью. Диапазон снижения стоимости 15-20%.

При этом, доверенность выданная в период карантина, может быть оспорена после его окончания, сообщается в источнике - При этом доверенность, выданная в период карантина, может быть оспорена после его окончания.С приходом карантина рынок подержанных авто замер, мошенники активизировались. Чего стоит ждать дальше, будет ли снижение стоимости автомобилей существенным, рассказали эксперты. Об этом сообщает портал Страна.

Читай также: Стало известно, когда в Украине заработают маршрутки и метро

“Город засыпает – просыпается мафия“

В период действия ограничений из-за карантина, сервисные центры МВД не регистрируют автомобили с пробегом. Множество продавцов своих авто ждут окончания ограничений, да и покупатели опасаются обмана. Ведь, покупая сейчас б/у автомобиль нет гарантии, что после карантина сделку не признают недействительной.

Если, скажем, по авто из США можно получить от продавца хоть какой-то пакет документов, а поставить на учет уже после карантина, то при покупке с рук на внутреннем рынке приходится верить на слово“ – рассказал глава компании Autoconsulting Олег Омельницкий источнику.

Читай также: “Воры знают толк в машинах“: Какие марки авто чаще всего угоняют

При этом, доверенность выданная в период карантина, может быть оспорена после его окончания, сообщается в источнике.

Сами же цены на рынке авто с пробегом изменились несущественно. На торгах просят скидку в 15% от стоимости авто, что не радует продавцов. И попытки продать авто продолжаются.

Об активизации мошенников на рынке подержанных машин предупреждает глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Омельницкий. В период ограниченной работы ЦС МВД невозможно проверить автомобиль по базам данных, отметил эксперт.

Покупателю могут продать авто с перебитыми номерами, с поддельными документами или вообще не продадут, а возьмут задаток на “призрак“ авто и исчезнут.

Помните: нотариус никогда не даст полной проверки автомобиля по всем базам, а также не сделает экспертизу номеров кузова и двигателя на предмет их “перебивки“- предупредил Олег Назаренко.

Рынок новых автомобилей

Читай также: Письмо со штрафом за нарушение ПДД может прийти уже в мае – СМИ

Рынок новых автомобилей “упал“ практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, в СЦ МВД регистрируют новые машины даже в карантин, что помогло увеличить свою долю на рынке некоторым брендам.

Марка Renault за месяц (с марта по апрель) увеличила объемы продаж с 19 до 21%. Премиальные бренды не снизили своей популярности, хотя и здесь наблюдается спад продаж.

Когда начнутся распродажи

По словам экспертов, следует ожидать снижения цен на авто в Украине не только в сегменте ТС с пробегом, но и новых. Уже упали цены на б/у авто из США - сейчас авто можно купить со скидкой чуть ли не в 50% от стоимости.

По словам Олега Омельницкого, следует ожидать снижение цены на подержанные авто из Европы, а также акционных предложений.

Это будут отдельные партии производства конца 2019-начала 2020 года с других рынков, которые обвалились еще сильнее, чем наш. В некоторых странах спад продаж составил 70-80%, а, к примеру, в Индии в апреле на учет не поставили ни одного нового автомобиля“, — рассказал эксперт.

По словам экспертов скидки на авто могут составить 15-20%.

Ранее мы сообщали все, что может быть интересным о номерных знаках автомобиля.