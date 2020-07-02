Ярко-желтое такси было замечено рядом с жилым комплексом в столице.

Такси, как в Нью-Йорке: В Киеве обнаружен интересный автомобиль instagram/t.o.p.c.a.r.s_u.a

В Киеве на улице Антоновича рядом с ЖК Чикаго был замечен ярко-желтый автомобиль Chevrolet Caprice. Подобные авто известны во всем мире, как классические такси в Нью-Йорке.

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Фото выложили в Instagram любители интересных авто.

Под капотом машины 5,7 литровый V8-двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Максимальная скорость ТС достигает 200 км/ч. Выпускались такие Chevrolet Caprice в 90-х годах прошлого века.

Подписчики сообщества предположили, что авто могут использовать для съемок клипа или рекламы. Локация по духу больше напоминает зарубежье, чем Украину.

Ранее мы сообщали, что в Одессе продают американский внедорожник за приличную сумму.