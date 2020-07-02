Переключиться на мобильную версию

Такси, как в Нью-Йорке: В Киеве обнаружен интересный автомобиль

Комментариев: 1
Ярко-желтое такси было замечено рядом с жилым комплексом в столице.
Такси, как в Нью-Йорке: В Киеве обнаружен интересный автомобиль
Такси, как в Нью-Йорке: В Киеве обнаружен интересный автомобиль
instagram/t.o.p.c.a.r.s_u.a

В Киеве на улице Антоновича рядом с ЖК Чикаго был замечен ярко-желтый автомобиль Chevrolet Caprice. Подобные авто известны во всем мире, как классические такси в Нью-Йорке.

Читай также: Элитную “евробляху“ остановили полицейские в Киеве

Фото выложили в Instagram любители интересных авто. 

Под капотом машины 5,7 литровый V8-двигатель мощностью 200 лошадиных сил. Максимальная скорость ТС достигает 200 км/ч. Выпускались такие Chevrolet Caprice в 90-х годах прошлого века.

Подписчики сообщества предположили, что авто могут использовать для съемок клипа или рекламы. Локация по духу больше напоминает зарубежье, чем Украину.

Ранее мы сообщали, что в Одессе продают американский внедорожник за приличную сумму. 

Поделись:
Теги: такси, Нью Йорк, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  02.07.2020, 13:46
Оценка:  0
гость
Сколько он по Киеву на сто км., кушает бензила?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь