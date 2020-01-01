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Подержанный Hummer продают в Одессе за 85 тыс долл

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Автомобиль 1996 года преодолел более 100 тыс км.
Подержанный Hummer продают в Одессе за 85 тыс долл
Подержанный Hummer продают в Одессе за 85 тыс долл
instagram/t.o.p.c.a.r.s_u.a

В Одессе замечен огромный Hummer H1 Wagon. Похоже, что автомобиль привезен из США, ведь он 1996 года и имеет пробег в 111 тыс км.

Фото машины опубликовали автолюбители в Instagram.

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Мощный автомобиль имеет ширину 2,19 м, объем дизельного двигателя 6,5 л, мощностью в 172 лошадиные силы. Внедорожник полноприводный с автоматической коробкой передач. Максимальную скорость автомобиль способен развивать до 131 км/ч, а разгоняется до 100 км за 23,8 секунды.

Несмотря на возраст и пробег, авто продают за 85 тыс долларов.

Подписчики оценили габариты машины:

На мое паркоместо точно не загнать!

Ранее мы сообщали, что в США подержанный Ford продали за стоимость нового Mercedes S-Class. 

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Теги: Hummer, Одесса, авто из США, Украина
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