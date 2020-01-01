Подержанный Hummer продают в Одессе за 85 тыс долл
В Одессе замечен огромный Hummer H1 Wagon. Похоже, что автомобиль привезен из США, ведь он 1996 года и имеет пробег в 111 тыс км.
Фото машины опубликовали автолюбители в Instagram.
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Мощный автомобиль имеет ширину 2,19 м, объем дизельного двигателя 6,5 л, мощностью в 172 лошадиные силы. Внедорожник полноприводный с автоматической коробкой передач. Максимальную скорость автомобиль способен развивать до 131 км/ч, а разгоняется до 100 км за 23,8 секунды.
Несмотря на возраст и пробег, авто продают за 85 тыс долларов.
Подписчики оценили габариты машины:
На мое паркоместо точно не загнать!
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