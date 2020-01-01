Автомобиль сделали по образу Ford Window Coupe 1933 года.

В Киеве продается реплика ретро авто за 50 тыс долл dtp.kiev.ua

В Киеве выставили на продажу реплику автомобиля Ford Window Coupe 1933 Street Rod. Машину создали в 2000х годах.

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В отличие от оригинала, в авто имеется двигатель, объемом 6,6 л, два карбюратора и трех ступенчатая коробка передач полуавтомат. Для удобства пассажиров, в салоне установлен кондиционер.

Изначально реплика создавалась для Drag Racing, а сейчас ее предлагают для езды по городу. Стоимость указана в размере 50 тыс долларов.

Впрочем, в социальных сетях выразили сомнение насчет пригодности авто для городских условий.

По городу на 6,6 немного затратно будет)

Ранее мы сообщали, что в Украине продавался любопытный самодельный кабриолет без дверей.