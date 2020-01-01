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Что такое VIN-код автомобиля и для чего он нужен

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VIN-код служит надежным идентификатором целостности кузова авто.
Что такое VIN код автомобиля и для чего он нужен
Что такое VIN код автомобиля и для чего он нужен
depositphotos

Особый код, который указывается в документах на транспортное средство и непосредственно на деталях кузова называется VIN-кодом.

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VIN номер поможет определить, не является ли покупаемый вами автомобиль сборкой из нескольких битых авто одной марки.

Что такое VIN код автомобиля и для чего он нужен
Что такое VIN код автомобиля и для чего он нужен
сеть

Случаи, когда может пригодиться VIN-код:

  • Для покупки оригинальных деталей для ТС, поставщик может спросить код для идентификации авто.
  • Во время техосмотра, если такой предусмотрен для ТС, регулярно проверяется VIN номер на машине.

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  • В момент покупки подержанного транспортного средства следует убедиться, что номер указан одинаковый как в свидетельстве регистрации авто, так и в договоре купли-продажи. Также аналогичный VIN номер должен быть расположен на деталях кузова авто.

Что такое VIN код автомобиля и для чего он нужен
Что такое VIN код автомобиля и для чего он нужен
Wikipedia

Ранее мы сообщали, что значат номерные знаки транспортного средства. 

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Теги: vin код, vin код автомобиля, vin код расшифровка
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