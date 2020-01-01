Перечень кому-то может показаться смешным, однако статистика говорит об обратном. Многие и даже бывалые водители совершают такие ошибки.

"А вы нарушаете": ТОП-8 нелепых ошибок водителя depositphotos

Внимательный водитель, садясь за руль, всегда сосредоточен и осторожен. Впрочем, у каждого может случиться неудачный день. Какие самые нелепые ошибки водителя могут подстерегать его и привести к проблемам?

ТОП-8 ошибок водителя за рулем:

Активное пользование телефоном в момент управления машиной.

Чем грозит: гаджеты снижают концентрацию на процессе вождения, что в свою очередь увеличивает риск ДТП в 4 раза.

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Перед стартом поездки водитель неплотно закрыл капот автомобиля.

Чем грозит: открывшийся в процессе движения капот загородит обзор водителю и может разбить лобовое стекло.

Выходя из авто, не глядя открывать двери.

Чем грозит: как минимум дверь можно повредить, если рядом движется поток транспорта. Если вы хотите открыть дверь во время движения, это может спровоцировать выпадение из салона авто.

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Во время езды в темное время водитель не включает ближний свет фар, или не гасит дальний свет в момент приближения встречного транспорта.

Чем грозит: “выпадением“ из обзора других ТС и увеличением аварийности на дороге.

Попытки “проскочить“ ямы на дороге на высокой скорости.

Чем грозит: регулярные эксперименты со скоростью и ямами приводят к износу подвески, колесных дисков и ступичных подшипников.

Самостоятельная фиксация колес авто путем неверного затягивания гаек и болтов.

Чем грозит: слабо затянутые болты и гайки грозят потерей колеса в момент движения.

Совет: при самостоятельном затягивании болтов лучше проверить их при помощи динамометрического ключа и спустя 10 км пробега проверить еще раз.

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Водитель забывает проверять уровень давления в шинах и менять вовремя “лысую“ резину.

Чем грозит: сдутая покрышка (впрочем, как и перекачанная) повышает риск попадания в ДТП. Стертый протектор снижает сцепление с дорожным покрытием, особенно опасен он в дождливую погоду.

Водитель сидит за рулем как попало.

Чем грозит: ерзанье, суета и неправильное расположение корпуса за рулем грозит водителю увеличенным риском травматизма.

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