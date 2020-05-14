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В Харькове разбираются с полицейским, который принял игрушку за автомат

Комментариев: 4
Служебное расследование по делу сотрудника спецподразделения полиции продолжается.
В Харькове разбираются с полицейским, который принял игрушку за автомат
В Харькове разбираются с полицейским, который принял игрушку за автомат
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Полицейский действовал в рамках соответствующих указов и соблюдал служебную инструкцию. Об это сообщил глава управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

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В Харькове, 14 мая, сотрудник полиции остановил автомобиль Opel, в котором ехал мужчина с маленьким ребенком. По сообщению полицейского, водитель с сыном махали из окна автомобиля автоматом, похожим на “Чезерет Скорпион“.

В Харькове разбираются с полицейским, который принял игрушку за автомат
В Харькове разбираются с полицейским, который принял игрушку за автомат
Wikipedia

В этот момент сотрудник полиции ехал на личном авто и заметил из окна Opel автомат. В ходе преследования Opel правоохранитель вызвал отряд полиции, которым и была обнаружена ошибка. Оружие оказалось игрушкой маленького ребенка, который ехал вместе с отцом в машине.

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Валерий Сокуренко отметил, что сотрудник задержавший мужчину с игрушкой ранее был ранен при исполнении должностных обязанностей. Полицейский работал со злоумышленниками, скрывавшими оружие и лично задержал в 2002 году злодея, который взял в заложники женщину-водителя такси и угрожал ей оружием.

Вопросы также возникли и к водителю Opel. Он будет оштрафован за нарушение правил перевозки ребенка возрастом менее 4х лет на переднем сидении авто без специального кресла.

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Теги: Харьков, полицейский, автомат, игрушка
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  19.05.2020, 13:48
Оценка:  0
гость
КОНЧЕНОЕ МУСОРСКОЕ БЫДЛО!
НОРМ ЧЕЛ, СЕГОДНЯ, РАБОТАТЬ В МУСАРНЮ НЕ ПОЙДЕТ. ТУДА ПРЕТ ОДНО БЫДЛО!
УВОЛИТЬ МРАЗЬ И ШТРАФАНУТЬ НА ДЕСЯТОК-ДРУГОЙ ЛЯМОВ!!!
Юрий1    19.05.2020, 13:42
Оценка:  0
Юрий1
В ответ на действия полиции, водитель должен подать в суд на этого копа, за то. что он испугал ребёнка, у которого был стресс, который может отразиться на его психическом здоровье.
LeonMaster    19.05.2020, 13:39
Оценка:  0
LeonMaster
а потом еще говорят "куда смотрит полиция", едет номинант премии дарвина папаня и сынок с автоматом в окно машет, надо чтобы мимо охраняемой зоны с первым лицом проехались и почувствовали как снайпера работают, и в новостях бы не написали.
Просто остановили проверить, и уже "разбираются"
Юрий1    19.05.2020, 13:48
Оценка:  0
Юрий1
Эта полиция, только то и может, что торбить школьников и пенсионеров.
Ходок  (аноним)  19.05.2020, 13:07
Оценка:  0
Ходок
Ну, а че.он же "царь" дорог. Кого хочу остановлю, кого хочу накажу. А автоматик так для отмазки. Там в автомобиле есть еще кнопка "аварийка", ну прям точь в точь "ядерная кнопка". Класс, кого хочь тормази.
tamarakoren    19.05.2020, 13:29
Оценка:  -1
tamarakoren
В вас целились из автомата? ДБЛБЛ
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