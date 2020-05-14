Служебное расследование по делу сотрудника спецподразделения полиции продолжается.

В Харькове разбираются с полицейским, который принял игрушку за автомат скрин instagram

Полицейский действовал в рамках соответствующих указов и соблюдал служебную инструкцию. Об это сообщил глава управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

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В Харькове, 14 мая, сотрудник полиции остановил автомобиль Opel, в котором ехал мужчина с маленьким ребенком. По сообщению полицейского, водитель с сыном махали из окна автомобиля автоматом, похожим на “Чезерет Скорпион“.

В Харькове разбираются с полицейским, который принял игрушку за автомат Wikipedia

В этот момент сотрудник полиции ехал на личном авто и заметил из окна Opel автомат. В ходе преследования Opel правоохранитель вызвал отряд полиции, которым и была обнаружена ошибка. Оружие оказалось игрушкой маленького ребенка, который ехал вместе с отцом в машине.

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Валерий Сокуренко отметил, что сотрудник задержавший мужчину с игрушкой ранее был ранен при исполнении должностных обязанностей. Полицейский работал со злоумышленниками, скрывавшими оружие и лично задержал в 2002 году злодея, который взял в заложники женщину-водителя такси и угрожал ей оружием.

Вопросы также возникли и к водителю Opel. Он будет оштрафован за нарушение правил перевозки ребенка возрастом менее 4х лет на переднем сидении авто без специального кресла.

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