Вынужденная остановка по ПДД Украины: Суд разъяснил детали

Верховный суд дал пояснение по делу со штрафом о вынужденной остановке авто.

В суд обратился водитель, которого оштрафовали полицейские за то, что он остановился на расстоянии менее 10 метров до перекрестка. Водитель остановился для разговора по телефону и свою вину отрицает. Об этом сообщает портал Суд.

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Верховный суд постановил, что водитель нарушил подпункт 15.9 Г ПДД, о чем и идет речь в постановлении, которое выписала полиция.

Согласно п.1.10 ПДД :

Вынужденной остановкой можно считать прекращение движения ТС по причине технической неисправности или опасности, которая может быть спровоцирована грузом, перевозимым в машине.

Таким образом, телефонный звонок не может быть основанием к вынужденному торможению.

Ранее сообщали, что в Верховном суде разрешили движение автомобиля на желтый свет светофора.