Верховный суд Украины разрешил ехать на "желтый" свет светофора

Суд подтвердил, что водитель действовал в соответствии с нормами ПДД.

Указанное объяснение полицейский во внимание не принял и выписал штраф depositphotos.com

Если после выезда на перекресток включился желтый или красный свет, то водитель должен продолжить движение, чтобы не создать аварийную ситуацию. Такое решение принял Верховный суд в решении за 26.07.2019 по делу №751/4088/17.

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Патрульные остановили водителя за то, что он якобы проехал перекресток на желтый свет светофора. Водитель объяснил, что выехал на перекресток на зеленый и должен был закончить маневр.

Водитель настаивал, что он выполнил п. 16.8 ПДД, которым предусмотрено, что “водитель, который выехал на перекресток в соответствии с сигналом светофора, который разрешает движение, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде“.

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Указанное объяснение полицейский во внимание не принял и оштрафовал водителя на 425 грн. Водитель был вынужден защитить свою правоту в судебном порядке. Суд подтвердил, что водитель действовал в соответствии с нормами ПДД.

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