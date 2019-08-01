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Верховный суд Украины разрешил ехать на "желтый" свет светофора

Комментариев: 2
Суд подтвердил, что водитель действовал в соответствии с нормами ПДД.
Указанное объяснение полицейский во внимание не принял и выписал штраф
Указанное объяснение полицейский во внимание не принял и выписал штраф
depositphotos.com

Если после выезда на перекресток включился желтый или красный свет, то водитель должен продолжить движение, чтобы не создать аварийную ситуацию. Такое решение принял Верховный суд в решении за 26.07.2019 по делу №751/4088/17.

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Патрульные остановили водителя за то, что он якобы проехал перекресток на желтый свет светофора. Водитель объяснил, что выехал на перекресток на зеленый и должен был закончить маневр.

Водитель настаивал, что он выполнил п. 16.8 ПДД, которым предусмотрено, что “водитель, который выехал на перекресток в соответствии с сигналом светофора, который разрешает движение, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде“.

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Указанное объяснение полицейский во внимание не принял и оштрафовал водителя на 425 грн. Водитель был вынужден защитить свою правоту в судебном порядке. Суд подтвердил, что водитель действовал в соответствии с нормами ПДД.

Ранее сообщалось, как забрать эвакуированный автомобиль - видеоинструкция.

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Теги: ПДД, суд, полиция
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Комментариев (2)
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Boxerogos    01.08.2019, 17:42
Оценка:  +1
Boxerogos
Лучше бы вообще отменили жёлтый сигнал светофора.Оставили бы красный и зелёный.
Котофунтик    01.08.2019, 17:01
Оценка:  +5
Котофунтик
Свободу несчастному ДРОНОВУ!
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