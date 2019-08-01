Верховный суд Украины разрешил ехать на "желтый" свет светофора
Если после выезда на перекресток включился желтый или красный свет, то водитель должен продолжить движение, чтобы не создать аварийную ситуацию. Такое решение принял Верховный суд в решении за 26.07.2019 по делу №751/4088/17.
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Патрульные остановили водителя за то, что он якобы проехал перекресток на желтый свет светофора. Водитель объяснил, что выехал на перекресток на зеленый и должен был закончить маневр.
Водитель настаивал, что он выполнил п. 16.8 ПДД, которым предусмотрено, что “водитель, который выехал на перекресток в соответствии с сигналом светофора, который разрешает движение, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выезде“.
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Указанное объяснение полицейский во внимание не принял и оштрафовал водителя на 425 грн. Водитель был вынужден защитить свою правоту в судебном порядке. Суд подтвердил, что водитель действовал в соответствии с нормами ПДД.
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