Покупка авто из США: Названы настоящие цифры

Так ли привлекательны предложения о продаже авто на аукционах.

Множество компаний, которые занимаются привозом подержанных авто из США так и манят “сладкими“ ценами на иностранных аукционах. Однако все не так уж и бюджетно выходит в конце после всех оплат. Ролик с видео разоблачением выложили на канале BigTest в YouTube.

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Ведущий и герой истории Сергей Волощенко заказал на одном из аукционов автомобиль VW Golf GTI по цене 5100 долларов.

Помимо оплаты стоимости, для встречи с заветной покупкой пришлось выложить деньги за перевозку машины в месте продажи в порт, потом доставку на корабле в Одессу, таможенные пошлины и конечную доставку в Киев.

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В Киеве герой видео оплатил ремонт машины, регистрацию в СЦ МВД. После завершения всех процессов, Сергей подсчитал общую стоимость “бюджетной“ покупки. Суммарные расходы вышли 16 тыс долл, из которых только треть заняла цена машины.

Ранее мы сообщали, что украинцы покупают битки полицейских из США.