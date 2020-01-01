Украинцы начали покупать "битки" американских копов

Автомобиль, который ранее служил на благо американской полиции, был замечен в Киеве.

Покупка подержанных авто из США давно стала привычной для украинских водителей. На этот раз пристальное внимание привлек к себе Ford Taurus Police Interceptor 2014, который внимательные киевляне обнаружили на улице города.

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Фото об этом разместили в Instagram.

Примечательно, что на таких автомобилях ездит полиция США в штате Нью-Йорк. Именно в машинах полиции используется двухцветная покраска кузова в синем и белом цветах. Кроме этого, машина оснащена тараном и стальными дисками на колесах.

Технические характеристики авто довольно неплохи: двигатель 2,7 л, мощностью в 305 лошадиных сил, в паре с которым работает автоматическая КП. Максимальная скорость ТС достигает 214 км/ч.

Ранее мы сообщали, что в Одессе продают широкий внедорожник из США.