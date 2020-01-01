О рутинной работе двух роботов сняли мини-сериал.

Призвание - разбиваться в авто: Сериал о краш манекенах от Mersedes Скриншот

В Mersedes запустили сериал с мини-эпизодами о двух краш манекенах Томми и Фреде. Их работа – садиться в “слишком безопасные Mersedes“ и тестировать влияние на людей последствий ДТП.

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Многие могут чувствовать разбитость в конце рабочего дня, а для Томми и Фреда это работа.

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Во втором эпизоде “Кризис среднего возраста“ бывалый Фред (тот, что с усами) жалуется, что Mersedes так безопасны, что работа стала не интересной. Ведь никаких “нормальных“ повреждений и в помине нет.

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В третьей серии мини-сериала появляется знакомый всем владельцам Mersedes голос бортового помощника, с которым Фред пытается флиртовать. Однако, “эти усы“ помешали приятному знакомству.

Ранее мы сообщали, что в EuroNCAP изменят систему проведения тестов по определению безопасности авто.