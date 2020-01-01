Независимая организация EuroNCAP анонсировала изменение в проведении краш-тестов.

В Европе безопасность автомобилей будут проверять по-новому Скриншот

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов ТС (EuroNCAP) сообщил об изменении правил проведения тестирования. Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

Читай также: ТОП-10 страховых компаний в сфере страхования авто - МТСБУ

В компании изменили основной способ испытания. Так, на протяжении 23 лет в EuroNCAP разбивали машину путем столкновения передней части с 40% статичным перекрытием на скорости 64 км/ч. Теперь удар будет производиться путем столкновения машины с движущимся навстречу барьером на скорости 50 км/ч.

В Европе безопасность автомобилей будут проверять по-новому Скриншот

Такие изменения помогут оценить ущерб, наносимый деталями передней части сталкиваемого авто для водителя и пассажиров второго ТС.

Читай также: Как правильно проехать “лежачего полицейского“: Совет

Также в компании будут использовать наиболее похожие на человека манекены THOR. При их помощи можно оценить и зафиксировать травмы, полученные от столкновения.

Для оценки бокового столкновения в компании решили “бить“ подопытный экземпляр в противоположную сторону.

С помощью фиксации столкновений манекенов внутри автомобиля, эксперты смогут оценить необходимость разработки передней центральной подушки безопасности между пассажирами.

В конце осени по результатам нововведений в компании подведут итоги.

Ранее мы сообщали, что адвокаты напомнили о правильной процедуре проведения теста на алкоголь в крови водителя.